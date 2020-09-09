محمد العدل عن أبو رجيلة: "رمز زملكاوي محترم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المنتج محمد العدل، على تهنئة الكابتن الكبير محمود أبو رجيلة، نجم وقائد فريق الزمالك الأسبق، بعيد ميلاده الـ 79 ، الذي يوافق اليوم 9 سبتمبر.

ونشر "العدل" صورته عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كل سنة وإنت بألف خير ومنور حياتنا، رمز زملكاوي محترم".

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الكابتن محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 79 ، وهو من مواليد 9 سبتمبر 1941، ويعد من أبرز نجوم القلعة البيضاء.

وقاد أبو رجيلة، العديد من الفرق بعد الزمالك، منها الإتحاد السورى ونادي سترة ومنتخب اليمن، ونادي الشباب والنصر السعوديين، وحصل على أول بطولة دوري عام سعودي مع نادي النصر، والألومنيوم والمصري البورسعيدي والمنصورة.