درة بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: خضعت الفنانة التونسية درة زروق، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. ونشرت درة، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجمهورها. يذكر أن آخر أعمال درة فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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