حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة لوالدتها نادية زيتون، والتي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأربعاء 9 سبتمبر.
وكتبت "حلا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "ندودة كل سنة وأنتِ طيبة وبصحة وبخير يا أجدع ست وأطيب أم، لو فيا طيبة زي ما بيقولوا وضحكة من القلب وبساطة تبقى منك يا أمي".
وأضافت: "إنتِ زرعتي جوانا البساطة والحب والطيبة والنقاء اللي مبقاش موجود قوي الأيام دي، حبيبتي يا أحن لمسة في الدنيا كلها، بحبك يوم ٩/٩ أجمل يوم لأنه يوم ميلادك".
يذكر أن حلا شيحة، انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.
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