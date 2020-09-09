هذا ما حققه فيلم "توأم روحي" بعد 3 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "توأم روحي" حاجز الـ 7 ملايين جنيه، بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 7 ملايين 33 ألف 204 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "الفلوس"، "لص بغداد"، "الغسالة"، "الحوت الأزرق". فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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