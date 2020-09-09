محمود عبدالمغني يتعرض لحادث ضمن أحداث "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل الفنان محمود عبد المغني، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "شارع 9".

ونشر "عبد المغني" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له من كواليس المسلسل، يظهر فيها انقلاب سيارته، وعلق : "محدش بيمثلها بالساهل ..شارع 9 ..قريبًا".

كما ظهر "عبدالمغني" والدماء تسيل من وجهه، بعد إنقلاب السيارة، التي يتواجد بداخلها إحدى الفنانات المشاركات ضمن أحداث المسلسل.

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المسلسل يسجل التعاون الثاني بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق.

مسلسل "شارع 9" 45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، هدى الأتربي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.