مصطفى شعبان يعلق على تدريس مادة "احترام الآخر" بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعرب الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته بتدريس مادة "احترام الآخر " في المدارس.

وكتب "شعبان" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "‏وتحقق الحلم.. تدريس مادة احترام الآخر، فخور جدا باليوم ده و بأولادنا، شكرا فخامة الرئيس للاستجابة السريعة، قادرون باختلاف، ‎ضد التنمر ‎".

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وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريس مادة "القيم واحترام الآخر.. معًا نبني" للصف الثالث الإبتدائي هذا العام.

وأوضح "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، أنَّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنّه سيتمّ تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي على أن يتمّ إعداد كتاب للمادة نفسها للصفوف الأولى والثانية الابتدائية، مشيرًا إلى أنَّه تقرر إدراجها على الصف الثالث هذا العام باعتباره أول صف يصل لنظام التعليم الجديد.

من ناحية أخرى، أعلن المخرج أحمد خالد موسى اليوم عبر حسابه على إنستجرام، عن اختيار اسم "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت لمسلسل عمرو سعد، مصطفى شعبان، والمقرر تقديمه رمضان 2021، وهو من تأليف محمد سعيد بشير.