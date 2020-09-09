تراند اليوم : شاهد.. تامر حسني يرقص مع عاملين بمطعم على "بالبنط العريض"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني وهو يرقص مع عدد من معجبيه على أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي داخل أحد المطاعم، لينال إعجاب عدد كبير من جمهوره مطالبينه بالتعاون مع الجسمي في دويتو غنائي يجمع بين اللهجة الخليجية والمصرية.



وأظهر الفيديو وجود تامر حسني وسط عمال أحد المطاعم لالتقاط صورة جماعية، ثم يفاجئونه بالرقص على أغنية بالبنط العريض ليشاركهم الرقص والغناء بشكل وصفه جمهوره بالمتواضع.



وانهالت عليه التعليقات ":رائع تامر حسني دائما يشارك جمهوره بكل حب.. المشهد قريب من مشهد محمد رمضان بس الفرق ان رمضان بيجبر جمهوره يرقصوا على نمبر ون بس عشان يعرفنا ان الناس يتسمعه ..ياريت تامر يعمل دويتو مع الجسمي كثير هيكسر الدنيا.. ما أروعه هاد الفنان نحبه كثير في الإمارات".



وأغنية بالبنط العريض حققت نجاحا غير مسبوق على مستوى الوطن العربي أجمع، حيث طرحها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر قناته على "یوتیوب" وھي أغنیة باللھجة المصرية من كلمات الشاعر الغنائي المصري أيمن بھجت قمر.

Advertisements