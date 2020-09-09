كريستيانو رونالدو يطلب الزواج رسمياً من جورجينا..فمتى سيتزوجان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - بعد تداول الملايين الكثير من شائعات الزواج السري بين كريستيانو رونالدو وحبيبته التوب موديل جورجينا رودريغيز ،يبدو أن هذه الشائعات استبقت ما سيحصل لاحقاً.



ركع رونالدو أمام جورجينا طالباً يدها رسمياً للزواج بحفل عام

ركع رونالدو أمام جورجينا طالباً يدها رسمياً للزواج



وقد كشفت تقارير رياضية إسبانية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر- أيلول 2020 الجاري، أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، اقترب من الارتباط رسميًا بصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز. ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن صحفي برتغالي، قوله بأن رونالدو بات قاب قوسين أو أدنى من زواجه من جورجينا، مشيرًا إلى أن الأمر يعود إلى حفل خاص قبل عدة أسابيع شهد تواجد رونالدو وجورجينا وأصدقاءهما. وأضافت أن فكرة تنظيم الحفل تعود إلى جورجينا فقط، ما تسبب في اندهاش رونالدو الذي فوجئ برؤية أصدقائه هناك. وقام صاروخ ماديرا بالركوع أمام الجميع في الحفل، وطلب الزواج من جورجينا. وعقب أيام نشرت صديقة رونالدو على حسابها بشبكة "إنستغرام" صورة لهما من الحفل، وكتبت عليها "نعم". وذكرت "ماركا" أن رونالدو وجورجينا لم يؤكدا أي شيء حتى الآن، لذا سيتعين علينا الانتظار لمعرفة حقيقة الأمر.



وأكدت تقارير صحفية أخرى،أن عائلته وعائلة جورجينا لم تكونا حاضرتين في الحفل الخاص،ويبدو أنهما لا ينويان الزواج قريباً ،وسيكتفيان بحفل خطوبة وعشاء مع المقربين منهما فقط.

وقد حصد فيديو الحفل الخاص الذي نظمته جورجينا رودريغيز لحبيبها كريستيانو وأصدقائه،ونثرت تحت أقدامهم أوراق الورد الحمراء وأضافت إليه أجواء رومانسية ،ونشرته جورجينا في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي تمتلك فيه أكثر من 20 مليون و800 ألف متابع ومتابعة حول العالم،على أكثر من 3 ملايين و200 ألف مشاهدة وإعجاب.



يفكر باعتزال كرة القدم

جورجينا



الدمن ناحية أخرى، أوضح الصحفي أيضاً أن مهاجم يوفنتوس البالغ 34 عاماً يفكر بالفعل في اعتزال كرة القدم. واشترى رونالدو قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو (9.4 مليون دولار) وسيشيد عليها المنزل الذي سيعيش فيه مع أسرته عندما يعتزل كرة القدم. وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا عام2017، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018. ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا،أبقى إسمها سراً، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.وري الإيطالي

وحسم كريستيانو رونالدو في صيف الإنتقالات الحالي أمره،وأعلن قراره البقاء في ناديه الإيطالي الحالي "يوفنتوس" بعد تداول تقارير ادعت بأن مدرب ريال مدريد،ناديه السابق،سيحاول إعادته بأي ثمن.

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