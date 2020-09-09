حصد فيلم غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر على إعجاب النقاد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
كما نال الفيلم على تصفيق حاد أستمر عقب نهاية العرض لمدة 5 دقائق، وذلك وسط حضور فريق عمل الفيلم، كما يعد الفيلم هوالوحيد الذي جمع بين المشاركة في مهرجانيّ فينيسيا وتورونتو.
ومن المقرر عرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Discovery، ليكون الفيلم العربي الروائي الوحيد المشارك في دورة المهرجان المقامة فيما بين 10 و20 سبتمبرالحالي، وسيحصل الفيلم على 5 عروض خلال مشاركته بالمهرجان.
وتدور أحداث في غزة، حول عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.
كانت هذه تفاصيل خبر غزة مونامور يحصد على إعجاب النقاد في مهرجان فينيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.