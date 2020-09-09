شاهد .. محمد عز يتعرض لموقف كوميدي داخل الجيم

نشر الفنان محمد عز فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر محمد عز من خلاله داخل إحدى النوادي الصحية الجيم، حيث تعرض لموقف كوميدي أثناء جلوسه وعدم ممارسته التمرين كما ظهر المدرب وهو ينظر إليه بغضب، وذلك في إطار كوميدي ليحث جمهوره على عدم التكاسل في التمرين. . Advertisements ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمد عز في بطولة مسلسل ضربة معلم، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من إيمان العاصي، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمد رجب.

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