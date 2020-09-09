نشر الفنان أحمد حلمى صورة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلق حلمى على الصورة " سعاده .. من صاحبه السعادة". سعاده .. من صاحبه السعادة". جدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة". "خيال مآتة". Advertisements وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي لجمهوره "سعادة من صاحبة السعادة".. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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