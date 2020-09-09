رضوى الشربينى تترك رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت رضوى قائلة " فى البداية، ستُعاملك المرأة كما تتمنى أن تُعاملها، ثم ستعاملك كما تُعاملها...ثم لن تعاملكابدا ".
يذكرأن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.
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