صور .. ريا أبي راشد تتألق بالأسود من مهرجان فينيسيا الدولي

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "أبي راشد" في الصور بفستان طويل ومجسم، يبرز رشاقتها باللون الأسود، من مهرجان فينيسيا السينمائي "البندقية"، في دورته الـ77. فينيسيا السينمائي "البندقية"، في دورته الـ77. Advertisements وشهد مهرجان فينيسيا حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وسط إلتزام كامل بجميع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس ، ومنها إرتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الإجتماعي قدر الإمكان. كورونا ، ومنها إرتداء الكمامات والتعقيم والتباعد الإجتماعي قدر الإمكان. وإنطلق مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته ال 77 بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، ويعتبر أول مهرجان سينمائي عالمي بعد جائحة فيروس كورونا العالمية، وذلك في ظل الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

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