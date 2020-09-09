تفاصيل .. حمل كلوي كارداشيان في طفلها الثاني

انتشرت مؤخرًا بعض الانباء عن حمل النجمة العالمية كلوي كارداشيان في طفلها الثاني من لاعب كرة السلة العالمي تريستان طومسون كما زعمت عدد من المواقع الاجنبية. عدد من المواقع الاجنبية. ومن ناحيتها نفت كلوي الأنباء التي تم تداولها وصرحت كلوي كارداشيان أن هذه الأخبار غير صحيحة ، وانها تستمع فقط برعايتها لابنتها ترو مع تريستان طومسون. الأخبار غير صحيحة ، وانها تستمع فقط برعايتها لابنتها ترو مع تريستان طومسون. Advertisements وأشارت إلى أن أعجبت كثيرًا بأسلوب تعامل تريستان طومسون مع ابنتهما، لذلك قررت عودة المياه الى مجاريها بينهما.



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