الديفا سميرة سعيد تستعد لأولى حفلاتها على Tiktok

تستعد الديفا سميرة سعيد، لأول حفل لايف عبر التطبيق الشهير "Tik Tok"، مساء غداً الخميس، وتعد إذاعة ميجا FM الراعي الرسمي للحفل، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

ومن المقرر أن تقدم الديفا المقرر باقة من أجمل أغانيها خلال الحفل، وستغني

لأول مرة أحدث أغانيها، والتي تحمل إسم "قط وفار"، والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي عبدالحميد الحباك، والملحن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي النابلسي.

من جهة أخرى، تواصل "الديفا" تحضيرات ألبومها

الغنائي الجديد الذي تعود به لجمهورها بعد غياب 5 أعوام منذ طرح آخر ألبوماتها "عايزة أعيش"، والذي طرح في عام 2015، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

يذكر أن، آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي طرح في شهر رمضان الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.