"شاهد" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 28 مترجمة قناة ATV التركية

مسلسل المؤسس عثمان هو مسلسل تركي تم تصويره فى اسطنبول ، وهو مسلسل درامي تاريخي واكشن من تاليف المؤلف " محمد بوزادغ " واخراج " متين جوناى "

المؤسس عثمان الحلقه الثامنه والعشرين

المسلسل التركي المؤسس عثمان " Kuruluş Osman " هو مسلسل قد تم تصوير هذا المسلسل في تركيا بمدينه اسطنبول ، وقد تم بث المسلسل اول مره في العشرين من شهر نوفمبر سنه 2019 .

وقام المنتج محمد بوزداغ بانتاج هذا المسلسل التاريخي وقام متين جوناى بالاخراج لهذا المسلسل.

يتضمن هذا المسلسل العديد من ابرع الممثلين الاتراك ومنهم الممثل راغب سافاش و الممثل بوراك اوزجيفيت و الممثله عائشه جول جول جوناى والممثل نور الدين سونماز وايضا جلال آل وديدام بالشين واصلهان

كارالار .

موعد بث مسلسل المؤسس عثمان

يتم بس المسلسل التركي المؤسس عثمان بشكل اسبوعي حيث يتم اذاعه حلقه كل يوم اربعاء من كل اسبوع وذلك بتوقيت تركيا فى مساء الساعه الثامنه ، حتى يتم عرضه على قناه اي تي في التركيه كما ان مده الحلقه الواحده حوالي 120 الى 140 دقيقه تقريبا .

ابطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في بطوله المسلسل التركي المؤسس عثمان الممثل صاروخان هونيل و الممثل بوراك اوزجيفيت كما قام ايضا الممثل اسماعيل حقي اورون والممثل اوزجه تورار والممثل نور الدين سونماز المشاركه في بطوله هذا المسلسل التاريخي .

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مسلسل المؤسس عثمان الحلقه ال 28

احداث هذه الحلقه تدور حول مشهد صراع تاريخي حيث ان عثمان ابن ارطغرل ابن سليمان شاه يقوم بتأسيس الدوله العثمانيه ، وذلك بعد وفاه والده امير القبائل التركيه وانتقال المنصب الخاص به الى ابنه عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه ...

والذي قد ورث ابنه عثمان منه شجاعته و طريقته فى الحكم كم انه كان يشبه ابيه في الطريقه التي يتصرف بها حيث تمكن بعد ذلك من انشاء دوله قويه تصد كل الهجمات الصليبيه ، ودوله مدافعه عن المسلمين حيث ان هذه الدوله لقواتها كانت تتصدى لكل الهجمات التي تهدد الامن الخاص بالامه الاسلاميه كما أنها قد تصدت ايضا لمحاولات التتار والفرس وايضا تصدت لهجوم للروم البيزنطيين

مشاهدة الحلقة ال 28 مسلسل المؤسس عثمان

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-مشاهدة الحلقة ال 28 مسلسل المؤسس عثمان اضغط هنا