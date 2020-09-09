لأول مرة .. محمد صبحي يكشف أسرار عن أزمة فارس بلا جواد

نشر النجم الكبير محمد صبحي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح محمد صبحي من خلاله أسرار تعرض لأول مرة عن مسلسل أزمة فارس بلا جواد، قائلًا: فارس بلا جواد عرض في 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعيد وحصلت مشكلة عالمية أن في ممثل مصري قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا أن السفارة الأمريكية تستدعي ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسي إيه علاقة السفارة الأمريكية.

وأضاف محمد صبحي قائلًا: افتكرت أن في 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات كان من بينهم واحد دياناته يهودية متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعد ما عملوا مقاسات الوجوه وتصور المسكات سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل

في أمريكا وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملي قضية في لاهاي، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل.

وتابع محمد صبحي حديثه قائلًا: طبعا كان الوزير الجميل صفوت الشريف في المغرب وكلمته هاتفيا وقولتله في تهديد أن إحنا بعدم اذاعة المسلسل، الحقيقة عمل مداخلة في التلفزيون المصري وطلعت على الهواء وقال نحن نمتلك إرادتنا ومحدش أبدًا يخوفنا إحنا مانقدرش إلا أننا نحترم حرية الرأي" وبعد ما قال الكلام ده هاجت الدنيا فعليا وهددوا مصر بأن يسحبوا قوات السلام وإلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وبقى ابتزاز مرعب، فكان قدام مصر أحد أمرين أما التمسك بقرار إذاعة المسلسل أو إذاعته عشان

ماء الوجه بس تشيل منه حاجات مضايقة إسرائيل.

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وأنهى النجم الكبير محمد صبحي حديثه: الحقيقة الرقابة لم تقدم تقريرًا عن عمل فني طوال حياتي مثل التقرير اللي قدمته عن فارس بلا جواد عشان ناخد الترخيص ونصور، كان أعظم تقرير يتكتب عن مصنف فني وعيا وثقافيا وسياسيا وابداعا، كاشفا عن اتصال هاتفي جرى بينه وبين عمر سليمان الذي أشار إلى أن الرئيس حسني مبارك وقتها طلب حذف 144 مشهدا تقريبا، مشيرا إلى أنه النهائية حذف 42 مشهدا من المسلسل.

يذكر أن مسلسل فارس بلا جواد من تأليف محمد صبحي، وإخراج أحمد بدر الدين، وبطولة كل من محمد صبحي، جميل راتب، سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجي، ريهام عبد الغفور، هاني كمال، أمل إبراهيم، شعبان حسين، عبد الله مشرف، راندا، مجدي صبحي، وفاء عامر، شوقي طنطاوي، صفاء الطوخي، خليل مرسي، محمد أبو داوود، دنيا، مها أبو عوف، يوسف داود، أيمن عزب، يوسف العسال، بسام رجب، عفاف حمدي، محمد علي الدين، نوبية السيد، عمرو عبد العزيز، إحسان الترك، صالح العويل.