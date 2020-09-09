لمعرفة جنس جنينهما .. دفعا 100 ألف دولار لإضاءة برج خليفة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 11:08 مساءً

تضج مواقع التواصل الاجتماعي حتى اللحظة بفيديو نشره البارحة ” يوتيوبرز” من الجنسية السورية وهما أشهر زوجين على مواقع التواصل الاجتماعي أنس مروة وأصالة المالح بسبب قناتهما الشهيرة على يوتيوب ” أنصالة” والتي يعرضان فيها حياتهما الشخصية عبر نشر فيديوهات يعرضان فيها مجمل يومياتهم، على أن يتم عرض التفاصيل الصغيرة المتبقية على صفحاتهم الشخصية على إنستغرام وتيك توك.

وظهر في الفيديو الزوجين مع ابنتهما “ميلا” إلى جانب حشد من العائلة بالإضافة إلى الناس المتواجدين أمام برج خليفة، حيث أراد الزوجين إقامة احتفال كبير بمناسبة معرفتهم لجنس المولود من خلال إضاءة البرج باللون المناسب ” أزرق أو زهري”. واستفز الفيديو عشرات الآلاف من الشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبروه صورة من صور البذخ في الوقت الذي تحل فيه الأزمات على عالمنا العربي.

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ومما زاد من سخط المشاهدين، انتشار خبر تكلفة إضاءة برج خليفة في دبي والتي بلغت 100 دولار تقريبا، وحصد الفيديو حتى اللحظة منذ نشره قبل 21 ساعة 8 ملايين مشاهدة، ويتابع قناة “أنصالة” 7 مليون و500 ألف شخص.

آلاف التعليقات أدانت بذخ الزوجين الذي لا يتناسب مع الجو العام وسط الآلام التي تعتري البلاد العربية من أزمات وفقر مدقع لا سيما أن مأساة السودان لا زالت تتفاعل بعد أن أدت الفيضانات إلى هدم المنازل وغرق المدن مما خلف كارثة إنسانية لم ينسى الجمهور العربي أن يكتبها تعليقا على فيديو الكشف عن جنس المولود والذي بحسب ما أظهر الفيديو أنه “ذكر”.