تراند اليوم : شاهد.. كارينا كابور تعايد أكشاي كومار بعيد ميلاده بصورة مع شقيقتها

تقدمت نجمة بوليوود ​كارينا كابور بالمعايدة للنجم ​ اكشاي كومار في عيد ميلاده الـ53 وذلك عبر نشرها صورة قديمة جداً جمعت شقيقتها كاريشما كابور بـ أكشاي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في عيد ميلاد أكشاي كومار الـ 53 ، موضحة سبب نشر الصورة وعلقت عليها : “هكذا أعرفك … هكذا سأتذكرك دائمًا … هكذا سأستمر في تذكيرك بأن لولو كانت شريكتك الأولى نجم وأنت أفضل نجم بالنسبة لي وستظل دائمًا الأفضل. عيد ميلاد سعيد لأكشاي كومار الوحيد “.

إشارة إلى أن كاريشما كابور وأكشاي كومار شاركا في العديد من الأفلام ، بما في ذلك Suhaag و Dil Toh Paagal Hai و Sapoot و Yeh Dillagi و Ek Rishtaa: The Bond of Love و Haan Maine Bhi Pyaar Kiya Hai و Mere Jeewan Saathi.

وتلقى كومار أيضاً العديد من المعايدات من زملائه الممثلين ومن متابعيه.