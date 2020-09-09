لعنة "صراع العروش" تصيب أريا ستارك.. ماذا حدث؟

كشفت الممثلة البريطانية مايسي ويليامز أنها تعاني من الرفض المتكرر، في أعقاب انتهائها من دور أريا ستارك الذي صنع شهرتها في مسلسل Game of Thrones "صراع العروش".

وأوضحت الممثلة، أن دور أريا ستارك الذي لعبته لمدة 10 أعوام، لم يجهزها للتعامل مع رفضها في الأدوار القادمة.





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وفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، قالت "ويليامز: "الأمر شديد الصعوبة لأني لم أتعامل مع الرفض من قبل".

وتابعت: "لم يسبق لي التمثيل قبل صراع العروش وبالتالي لم أكن مستعدة لمواجهة كل هذا الرفض، لا يهم كم دورًا قدمت لأنك ستخسر دومًا أدوارًا ترغب فيها".

وذكرت "ويليامز" أنها تعلمت بالطريقة الصعبة مواجهة الرفض وعدم أخذه بصورة شخصية، لأن صناعة الفن بأكملها تقوم على الرفض، حتى لو كنت ممثلًا شهيرًا، على حد تعبيرها.