فيديو.. أبرز 5 حركات خطرة في تاريخ توم كروز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت عدة تسريبات مؤخرًا لأحدث الحركات الخطرة التي يقوم بها النجم توم كورز، في فيلمه القادم Mission: Impossible 7 "المهمة المستحيلة 7".

وظهر كروز في الصور يقود دراجة نارية ويقفز بها من فوق منحدر، بينما يحلق في السماء بواسطة باراشوت.

هذه الحركات الخطرة التي لا تعقل تصدرت عناوين الأخبار حول العالم وسط دهشة ورعب الجمهور من خطورة حركات "كروز"، الذي لم يبد متأثرًا بعد أن بنى مسيرته السينمائية بالكامل على أداء حركات شديدة الخطورة.

موقع "ياهو" البريطاني، يرصد في التقرير التالي أبرز الحركات الخطرة التي قام بها "كروز" في مسيرته السينمائية.

1- Mission: Impossible 7 "المهمة المستحيلة 7"



بعد تعطل تصوير الجزء السابع من المهمة المستحيلة لعدة شهور، خوفًا من فيروس كورونا، عاد النجم توم كروز إلى النرويج لاستكمال تصوير فيلم الأكشن المنتظر.

يقوم "كروز" في الفيلم الجديد بكل المشاهد الخطرة بنفسه كالعادة، ولعل أخطر مشهد تم تسريبه حتى الآن هو مشهد قفزه بالدراجة النارية من أعلى جبل شمال مدينة برجن في النرويج، بينما تلاحقه طائرة هيلكوبتر في السماء، وسرعان ما يفتح "كروز" باراشوت خلف ظهره بينما يسقط مهويًا بسرعة جنونية.



2- The Mummy "المومياء"





رغم فشل فيلم "المومياء" في شباك التذاكر الأمريكية، إلا أن مشهد تحطم الطائرة الذي قام به "كروز" يعوض عن جدارة هذا الفشل.

صُور هذا المشهد في وضع انعدام جاذبية على مدار يومين وتطلب إعادته 64 مرة، إلى أن قدمه "كروز" باحترافية متناهية.



3- American Made "صناعة أمريكية"





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لعب "كروز" في هذا الفيلم دور طيار محترف، وقام بكافة مشاهد قيادة الطائرة بنفسه.

اضطر "كروز" في أحد المشاهد أن يقود الطائرة وفي نفس الوقت يرمي شحنة الكوكايين من الطائرة، وهو ما قام به في مشهد لا يمكن تصديقه إلى أن تراه.



4- Mission: Impossible -–Fallout "المهمة المستحيلة 6"





يمتلئ فيلم "المهمة المستحيلة 5" بحركات الأكشن؛ فهناك مشهد لا ينسى عندما قفز "كروز" من الطائرة عن ارتفاع 25 ألف قدم وقت غروب الشمس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في الفيلم أيضًا، تعلم "كروز" كيف يحلق بطائرة هليكوبتر في 6 أسابيع فقط، من أجل القيام بمشهد الطاردة فوق جبل طهران.

وأخيرًا مشهد قفز "كروز" بين سطحي منزل في لندن، هذا المشهد الذي تسبب في كسر كاحل "كروز" وتعطل التصوير 9 أسابيع كاملة، مكلفًا شركة الإنتاج 80 مليون دولار.



5- Mission: Impossible - Rogue Nation "مهمة مستحيلة: أمة مارقة"

أثارت مشاهد توم كروز في هذا الفيلم ذهول الجمهور، من مشهد قفز الطائرة عن ارتفاع 120 قدمًا وحتى مشاهده الخطرة تحت الماء.

تعلم "كروز" كيفية حبس أنفاسه تحت الماء من غواص حر يحمل رقمًا قياسيًا، وكثيرًا ما غاب "كروز" عن الوعي خلال الشهرين الذين استغرقهم للتدريب على هذا الفيلم.

أخيرًا وبعد أسبوعين من تصوير هذا المشهد، تمكن "كروز" من حبس أنفاسه 6 دقائق كاملة وتقديم المشهد.