شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن"توتة" يروى قصة "البقسماط" في عزاء صديقه و سر دموعه بأزمة كورونا - من غير زعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن، الشهير بـ"توته"، عن أسرار جديدة في حياته الخاصة، وذلك أثناء لقائه في برنامج "من غير زعل" الذى يقدمه الزميل عماد صفوت على ”الخليج 365”، حيث تحدث عبد الرحمن عن بداية نجوميته على يد النجم أحمد مكى والنجم أشرف عبد الباقى، ثم تتطرق إلى الحديث عن مدى نجوميته، عندما أكد أن زميله على ربيع نجم كبير، ولكن الجمهور الذى يحكم في تلك النجومية .

وأكد عبد الرحمن، أن النجم الكبير عادل إمام، يشعره بسعادة كبيرة ويضحكه باستمرار، خاصة أنه يعمل بمنهج بسيط وخفيف، أما النجم سمير غانم، فهو مدرسة أخرى ورائعة من الضحك مع الجمهور، إذ يقدم الضحك بطريقة الافيه الجميل والحاضر .

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ثم تطرق عبد الرحمن إلى أن نجوم مسرح مصر لا يستطيعون وضع أسماؤهم قبله على الافيش، خاصة أن هناك عرف سائد بينهم، أن كل نجم يقدر زميله، ولذلك كل منهم يعرف قيمة الأخر، ومن هنا لا يستطيع أحد وضع اسمه قبل الاخر سواء في الدراما أو السينما .

وتحدث عبد الرحمن، عن أن أمكانية حصوله على 10 ملايين جنيه، عندما وجه سؤال له باحتيار نجم واحد يعمل معه وهم "أمير كرارة، أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزي، فاختار الأخير ، ويحصل على المبلغ في مقابل التعاون معه، كما أكد عبد الرحمن على أنه عن شعوره الحزين وبكاءه بسبب صديقه الذى تعرضت عائلته للصابة بفيروس كورونا، حيث حاول مساعدته على إيجاد مكان في إحدى المستشفيات، ولكنه عجز عن مساعدته بسبب الأزمة الشديدة والزحام الذى واجهته المستشفيات في ذلك الوقت، وغيرها من الأسرار الصادمة في حياة محمد عبد الرحمن .



