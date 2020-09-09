شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يداعب صلاح عبد الله بمشهد من فيلم الدادة دودى: سبت الواد وكملت أكل عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر الفنان صلاح عبد الله بمشهد من فيلم الدادة دودى، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث ظهر في إحدى المشاهد يأكل بصحبة ابنة الذى استطاع التحدث مرة أخرى بعد توقف إثر صدمة عصبية.

وقال المخرج عمرو عرفة، معلقا على الفيديو:"أنا متأكد إن بعد المخرج ما قال ستوب سيبت الواد وكملت أكل عادي".

ويعيش الفنان صلاح عبد الله حالة نشاط فنى بمشاركته فى 3 مسلسلات درامية وفيلم، حيث انضم مؤخرا إلى أبطال مسلسل "جمال الحريم" بطولة الفنانة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال.



عمرو عرفة عبر تويتر

كما يشارك صلاح عبد الله فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، ، ويتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

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وانضم النجم الكبير صلاح عبد الله لمسلسل " فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق وتم الاتفاق على التفاصيل النهائية للشخصية التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، كما تجرى مخرجة العمل شيرين عادل فى اختيار باقى الأبطال بعد انضمام ايتن عامر ونضال الشافعى ومحمد مهران وولاء الشريف.