شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تطالب جمهورها بالتبرع لضحايا فيضان السودان: آلاف الأسر باتوا بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها بالتبرع لصالح ضحايا فيضانات السودان، حيث ألاف الأسر أصبحت بلا مأوى، بالإضافة إلى هدم وتدهور المنازل الأخرى.

وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع "تويتر": "نداء عاجل لإغاثة منكوبي فيضانات السودان آلاف الأسر باتوا بلا مأوى ويحتاجون للمساعدة العاجلة نتيجة الفيضانات المفاجئة دعمك الآن ضروري جداً لتقديم الإغاثة العاجلة لأكبر عدد ممكن وتأمين الحماية والإيواء للأشخاص والأسر الأكثر ضعفاً".

من جانب أخر، قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تدهور البنية التحتية فاقم من كارثة الفيضانات، وذلك في تصريحات خاصة لقناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل. وأضاف رئيس وزراء السودان، أن تحقيق السلام كان من أهم أولوياتنا، متابعا: اتفاق جوبا مرحلة نحو تحقيق السلام مع كل الحركات المسلحة.

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وفى وقت سابق ناشدت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لدعم جهود السودان من أجل تلبية احتياجات اللاجئين في البلاد، وذلك لدى لقائها، مع محمد التهامي معتمد اللاجئين المكلف بالسودان.

وقال التهامي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول قضايا اللاجئين بولاية الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف لاجئ، لافتا إلى أن الاجتماع بحث كيفية مساعدة هؤلاء اللاجئين في ظل الظروف التي يمر بها السودان، وخاصة اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين تستضيفهم ولاية الخرطوم.