شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتى ناصر الظاهرى يفوز بجائزة أفضل مخرج من مهرجان مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "تسامح" للمخرج الإماراتى ناصر الظاهرى بجائزة أفضل مخرج للأفلام التسجيلية القصيرة فى مهرجان مدريد السينمائى الدولى، ويعمل الظاهرى حاليًا على فيلم طويل بعنوان «آلهة الوقت»، وفيلم آخر عن مسجد الشيخ زايد، وثالث عن قصة للكاتب إبراهيم المبارك.

يذكر أنه تم اختيار الفيلم الوثائقى الإماراتى "أثل" للعرض بمهرجان مدريد السينمائى الدولى فى إسبانيا وهو واحد من أهم المهرجانات وأكثرها شعبية فى أوروبا ويتيح فرصة التواصل بين صناع الأفلام وتقديم الدعم من قبل متخصصين فى جميع جوانب أعمال السينما.. فيما تم ترشيح الفيلم رسميا للحصول على جائزة فى مهرجان /TINFF/ تورنتو السينمائى الدولى بكندا.

وحصد " أثل" أيضا جائزة ريمى الذهبية من مهرجان هيوستن السينمائى الدولى فى أمريكا الذى يكرم التميز الإبداعى فى مجال الأفلام والفيديو ويستهدف التحقق من قدرات صناع الأفلام وتعزيز السياحة الثقافية فى هيوستن وتطوير إنتاج الأفلام فى المنطقة .

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر "طرفة" و"سلمى" مقدمة برامج شهيرة أختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر وتفاجأ المقدمة بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسا على عقب وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئا بعيدا عن الواقع.