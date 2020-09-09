شكرا لقرائتكم خبر عن "ذهب الليل" على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مسرح بيرم التونسى الخميس والجمعة والسبت 17، 18، 19 سبتمبر العرض المسرحى "ذهب الليل"، بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرسانى مشرقي، تأليف أحمد عسكر، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ ابراهيم أحمد، إخراج سعيد قابيل، وذلك فى تمام الساعة 8:00 مساء.

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وتقدم مبادرة "المؤلف مصرى" والتى ينظمها البيت الفنى للمسرح ثانى عروضها وهى مسرحية "خارج المجموع" فى الثامنة من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت الموافقين ١٠ و١١ و١٢ سبتمبر الجارى على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية برئاسة المخرج محمد مرسى ومدته 45 دقيقة ويتناول مشكلة التنمر والحكم على الآخر داخل المجتمع وأثر ذلك حتى لو كان على سبيل المزاح.

"خارج المجموع" بطولة إسلام عوض، محمد الكوتي، سارة فؤاد، إسلام وسوف، أحمد عبد الجواد، محمد فاروق، ديكور رشا غطاس، موسيقى محمد شحاتة، مساعد مخرج خلود محمد، ومخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.