شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعيد ذكريات فيلم "غرام الأفاعى" وتسأل جمهورها عن نهاية بطلة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة ليلى علوى ذكرياتها في فيلم "غرام الأفاعى" الذى يعتبر إحدى العلامات في السينما المصرية، كما حرصت على سؤال جمهورها حول النهاية المستحقة لشخصية "مهجة". وكتبت ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر: "الحياة بشكل عام.. والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة.. مش سهلة ومش بسيطة (مهجة) من فيلم غرام الأفاعي رغم ذكائها إلا أنها عملت أخطاء كتير ونالت نهاية قاسية وقوية ، قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ!".



ليلى علوى عبر تويتر

من جانب آخر، تألقت الفنانة ليلى علوي في أحدث ظهور لها على البلاج خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من الصور خلال استمتاعها بالبحر في فصل الصيف، معلقة :"والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".

على صعيد آخر، أشادت النجمة ليلى علوى بتنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد التى نظمتها مصر أمس تحت سفح الأهرامات في حضور عدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونشرت ليلى علوي مجموعة من صور حفل القرعة عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، وكتبت: "في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم، سفح الأهرامات في مصر العظيمة، البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم، في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق".