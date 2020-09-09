شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة جميلة عوض تصوير أول مشاهد حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" السبت المقبل، حسبما أكدت مخرجة الحكاية مريم أحمدى لـ"الخليج 365"، موضحة أنها انتهت من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة ويتبقى شخصية أو اثنان فقط والتعاقد معهم ليكتمل فريق العمل بالكامل، مشيرة إلى أن اسم الحكاية حتى الآن لم يتم حسمه بشكل نهائى وأن الاسم السابق "أبيض وردى" ما زال قائماً.

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

"لازم أعيش" هى الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" بعد عرض أول حكايتين "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة قبل شهر رمضان الماضى، وتعرض الثالثة حالياً بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويتم تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

Advertisements