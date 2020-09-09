- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نجل الفنان شريف حلمى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث سير على الدائري، ونقل إلى أثرها إلى المستشفى لتلاقي العلاج، حيث كتب شريف حلمي، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، اليوم الأربعاء: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الآن في العمليات بالمستشفى".
شريف حلمي عبر فيسبوك
وأضاف الفنان شريف حلمي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "الحمد لله في السراء والضراء اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.. مطلوب الدعاء له بالنجاة".
السيارة التي كانت في الحادث
يشار إلى أن الفنان شريف حلمي شارك في فيلمي "البدلة" مع النجم تامر حسني، كما شارك في فيلم "عيار ناري" وذلك بعد غيام عن السينما دام 11 عاما منذ مشاركته في فيلم " عجميستا" في العام 2007م.
نجل الفنان شريف
نجل شريف حلمي
كانت هذه تفاصيل خبر نقل نجل الفنان شريف حلمى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.