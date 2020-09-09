شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نجل الفنان شريف حلمى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث سير على الدائري، ونقل إلى أثرها إلى المستشفى لتلاقي العلاج، حيث كتب شريف حلمي، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، اليوم الأربعاء: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الآن في العمليات بالمستشفى".



شريف حلمي عبر فيسبوك

وأضاف الفنان شريف حلمي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "الحمد لله في السراء والضراء اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.. مطلوب الدعاء له بالنجاة".



السيارة التي كانت في الحادث

يشار إلى أن الفنان شريف حلمي شارك في فيلمي "البدلة" مع النجم تامر حسني، كما شارك في فيلم "عيار ناري" وذلك بعد غيام عن السينما دام 11 عاما منذ مشاركته في فيلم " عجميستا" في العام 2007م.



نجل الفنان شريف