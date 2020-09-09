شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دعوى قضائية ضد كيفن سبيسى بتهمتى الاعتداء والضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الممثل أنتونى راب وشخص آخر لم يكشف عن اسمه دعوى قضائية على الممثل كيفين سبيسى، اليوم الأربعاء، بتهمتى الاعتداء والضرب فى الثمانينيات عندما كانا تحت سن الثامنة عشر.

ورُفعت الدعوى المدنية فى محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن. وفى خضم حركة (مى تو) ضد التحرش الجنسى من أصحاب النفوذ، اتهم راب فى أكتوبر 2017، خلال مقابلة مع موقع باز فيد، سبيسى بسوء السلوك الجنسى فى نفس الحادثة التى وقعت عام 1986، قائلاً إن سبيسى حاول إغواءه.

Advertisements

ولم يتسن الوصول لسبيسي، الذى اعتزل إلى حد كبير الحياة العامة بعد تألقه فى أفلام مثل (أمريكان بيوتي) (جمال أمريكي)، للتعليق.

وقال الممثل فى عام 2017 إنه لا يتذكر اللقاء الذى وصفه راب لكنه أضاف "إذا كنت قد تصرفت حينها كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكا غير لائق نتيجة الإفراط فى الشراب".