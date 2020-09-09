“مولان” يواجه انتقادات بسبب دعم بطلة الفيلم شرطة هونغ كونغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 9:36 مساءً

بعد طول انتظار للفيلم الذي أنتجته شركة والت ديزني “مولان” والذي تم تأجيل عرضه بسبب تفشي أزمة كورونا، ,يواجه الفيلم منذ انطلاقته موجة انتقادات حادة بسبب دعم بطلة الفيلم شرطة هونغ كونغ وتصوير أجزاء منه بمنطقة شينغيانغ.

وتدور أحداث الفيلم تدور حول الفتاة الصينية الشابة “مولان” التي تطمح لخوض تجارب المعارك من خلال التنكر بزيّ المحارب، من أجل إنقاذ والدها.

ويقوم بدور البطولة دوني ين، وتجسد دور “مولان” الفنانة ليو يي فاي، ويشارك بالعمل ​جيت لي ولي جونج وجايسون لي، والفيلم من إخراج نيكي كارو.

وكان الناشط جوشوا وونغ المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ ومستخدمون آخرون للإنترنت في تايوان وتايلاند من بين الذين روجوا لشعارات “قاطعوا مولان” و”احظروا مولان” في “تويتر” بعد طرح الفيلم هذا الشهر على منصة البث الرقمي لشركة ديزني.

وسيبدأ عرض الفيلم أيضا في 11 سبتمبر في دور السينما في الصين وهي سوق متزايدة الأهمية لشركات الإنتاج في هوليوود.

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فيلم مولان

ويتعرض فيلم الحركة الذي يحاكي نسخة سابقة بالرسوم المتحركة صدرت في 1998 للانتقاد منذ العام الماضي حين أبدت بطلته الممثلة ليو يي فاي، المولودة في البر الرئيسي للصين، دعمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة في هونغ كونغ التي كانت تتصدى آنذاك لاضطرابات مناهضة للحكومة.

ولم ترد الممثلة بشكل سريع على طلب للتعليق عبر حسابها على ويبو، وهو موقع تدوين صيني شهير.

وازدادت الدعوات لمقاطعة الفيلم هذا الأسبوع بسبب صلاته بمنطقة شينغيانغ في غرب الصين، حيث انتقدت بعض الحكومات ومن بينها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية حملة الصين ضد عرقية الأيغور وغيرهم من المسلمين.

وتم توجيه الشكر إلى عدة مؤسسات حكومية في شينغيانغ في الفيلم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.