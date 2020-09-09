كيم كرداشيان تفاجئ جمهورها بهذا القرار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2020 9:01 مساءً

فاجأت نجمة الواقع كيم كارداشيان محبيها بانتهاء البرنامج الذي أطلقها وعائلتها للعالمية والذي يعرض منذ 14 عاما، وجاء هذا القرار صادما لعشاق اشهر عائلة في العالم، وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الكبير لتوقيف بث البرنامج على الشاشة.

وأعلنت كرداشيان لمتابعيها عبر صفحتها على “إنستغرام”: “بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ”كيب أب ويز ذا كرداشيانز”.

وأخبرت معجبيها أن البرنامج التلفزيوني، الذي يضم أيضا شقيقتيها كلوي وكورتني، وكذلك كايلي جينر وشقيقتها كيندال، سينتهي بثه في عام 2021.

Advertisements

كتبت كيم: “إلى معجبينا المذهلين – بقلوب ثقيلة اتخذنا القرار الصعب كعائلة لنقول وداعا لمواكبة عائلة كرداشيان.. بعد 14 عاما، و20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من العروض العرضية، نحن ممتنون جدًا لكم جميعًا، لكل الذين شاهدونا طوال هذه السنوات – خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، السعادة، والدموع، وكثرة العلاقات والأطفال”.

وشكرت كرداشيان جميع من ساهم في العمل معها، وجميع من شاهدها ودعمها، مضيفة أن هذا العمل غير حياتها المهنية وحياتها وحياة عائلتها بشكل كلي.

وأوضحت أن “الموسم الأخير سيبث مطلع العام المقبل 2021”.

وعرض البرنامج لأول مرة في أكتوبر 2007، وأصبح لاحقا واحد من أطول المسلسلات التلفزيونية الواقعية.

لدت كيم ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، واكتسبت كردشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، وأصبحت كردشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز. وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كردشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار. في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.