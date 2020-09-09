بيتزا إيطالية مصنوعة من الكافيار والذهب بسعر 2000 يورو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين

الكثير من يحب تناول البيتزا ذات الأطعمة المختلفة ، سواء بالخضار أو اللحمة أو غيرها من الأطعمة ، ولكن هل فكرت بتناول البيتزا مع رقائق الذهب؟

تكريما لفن صياغة الذهب المحلي وإنعاشا للقطاع، ولدت في إيطاليا واحدة من أرقى أنواع البيتزا حول العالم، وهي “فيجاتسا لاكشيري Figazza Luxury” المصنوعة من الكافيار والذهب القابل للأكل، بسعر 2000 يورو .

ولدت فكرة صناعة “البيتزا الذهبية” على يد دينو فورلين صاحب مطعم شاب ومالك بيتزا فورلين في مدينة كاسولا بإقليم فينيتو بشمالي البلاد، للاحتفال بتفوق صائغ الذهب المحلي، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض Voice 2020 (المعرض الدولي للذهب والمجوهرات والفضيات والساعات) في مدينة فيتشنزا، حسب موقع “vicenzatoday” الإيطالي.

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يصنع فورلين القرص الذهبي مقاس 30 سم “بيتزا الفخامة” بعد تخمير العجينة لمدة 144 ساعة، من نوعين من الكافيار أو اللؤلؤ الأسود، هما بيلوجا رويال Beluga Caviar وكافيار ألاسكا، وجبن البوراتا (جبنة حليب البقر الإيطالية المصنوعة من جبن الموزاريلا والقشطة) و260 ملليجرام من الذهب الصالح للأكل، من الأوراق والبودرة.

وتخبز بيتزا الذهب فقط عند الحجز المسبق بأسبوع على الأقل، والتي تقدم مع أدوات مائدة مطلية بالذهب محاطة بصندوق مخصص لها، مقابل الـ2000 يورو.

وتعليقا على “بيتزا الذهب، صرح صانعها فورلين: “هذه هي مساهمتي وأمنيتي في إنعاش القطاع الذي يجعلنا متميزين دوليا، وهذه طريقتي للاحتفال بفيتشنزا، التي كانت موطنا لأنشطة ونجاح مطاعم عائلتي على مدى 3 أجيال كاملة”.