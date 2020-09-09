تراند اليوم : ان غاب اسمي كفاية جسمي – نادية الجندي بالشفاف

دائماً ما تُفاجِئ الفَنّانة الكبيرة نادية الجندي جمهورها بظهورها بإطلالات شبابية، حيث ترفع شعار «العمر مجرد رقم.. والشباب في القلب»، إذ قررت أن تسير بهذا المبدأ، وهو ما ظهر في آخر جلسة تصوير خضعت لها في أحد الأماكن الساحلية.

وقد شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع «انستقرام»، مجموعة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها؛ حيث ظهرت «نادية» في الصور، بإطلالة شبابية على البحر، ارتدت خلالها فستان «أوف شولدر»، قصيراً ذات ألوان صيفية مبهجة، مع حذاء رياضي شبابي.

جدير بالذكر أن نادية الجندي شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل «سكر زيادة» مع نبيلة عبيد، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

وفي وقت سابق، استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكريات تصوير مسلسها «مشوار امرأة» الذي عرض عام 2004» وجسدت فيه شخصيتي «زينات – أمل»، والذي جمعتها بالمخرج أحمد صقر، والفنانين محمد أبو داود، ومحمد رياض، ومادلين طبر.