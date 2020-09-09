تراند اليوم : بالصور – 7 موزز يرفضن الزواج داخل الوسط الفني

داخل الوسط الفنى نجد فنانات كرسن حياتهن للتمثيل ولم يلتفتن للزواج وقررن السير وحدهن و الاستمتاع بالحياة بدون أى مشاكل تعكر صفوهن، ورغم أن بعض النجمات تجاوزن منتصف الثلاثينات من العمر ، واقتربن من الأربعينات، لكنهن حتى الآن يرفضن الزواج نهائيا لعدم وجود الرجل المناسب و لم يلتفتن للقب “عانسات” بل يستمتعن بحياتهن على طريقتهن الخاصة.

حورية فرغلى

الفنانة حورية فرغلى، من الفنانات التى ترفض الزواج بعد أن كشفت فى أكثر من لقاء أن حبيب عمرها وخطيبها توفي قبل زواجهما بيوم واحد فقط، مؤكدة أن الزواج أصبح خطوة مؤجلة بالنسبة لها، ولا تفكر سوى فى الفن.

درة

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الفنانة درة تنضم إلى قائمة الفنانات اللاتي اقتربت أعمارهن من الأربعين و لم تتزوج حتى الآن مؤكدة أنها لا تريد الزواج من شخص غير ملائم لها، فهي ترغب في الانتظار حتى تقابل الرجل الذى تحلم به طوال عمرها، لان الزواج خطوة ليست سهلة وتحتاج إلى تفكير.

منة شلبى

فهي في نفس الوقت تحب ابن عمها الذي يُتوفى، ولكنّها تقرّر أن تعيش على ذكراه ولا تتزوج وتتفرّغ لتربية فارس الطفل الذي شفاه الله من المرض. وقالت منّة إن تقديمها عملاً إنسانياً هو جزء من مهمتها كفنانة، تحاول إسعاد الناس والتواصل معهم من خلال أعمال تؤثّر فيهم.

و منة فضالى وميس حمدان من الفنانات اللاتى لم يتزوجن حتى الآن وضحين بوقتهن فى سبيل الفن و التمثيل، أما إليسا فهى أيضا فضلت عدم الزواج، ولا تشغل تفكيرها غير بالأعمال الفنية و الألبومات.