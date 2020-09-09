تراند اليوم : شوف – أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بيعملوا ايه في الجيم

بعد العطلة الصيفية القصيرة التي امضتها مع زوجها الفنان أحمد العوضي على البحر، يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عادت إلى روتينها اليومي بممارسة التمارين الرياضية لاستعادة كامل رشاقتها.

وشاركت متابعيها على تطبيق انستجرام بصورها من داخل صالة الرياضة خلال قيامها برفع الأثقال والقيام بتمارين صعبة، وبدت نحيفة، على عكس بعض الصور التي انتشرت لها مع العوضي في وقت سابق وبدت في وزن زائد، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.

وأطلت ياسمين بملابس رياضية عبارة عن بنطال ليجنج وتيشرت خفيفة، وانتعلت حذاء رياضياً باللون الأبيض.

ومن ناحية أخرى، تواصل ياسمين تحضيرات فيلمها الجديد الذى يكتبه المؤلف خالد جلال ، بعنوان مبدئي “حظاظا بظاظا”، ولا يزال صناع العمل يبحثون عن مخرج يتولى إخراج الفيلم، وبدأ ترشيح أسماء الأبطال الذين يشاركون ياسمين في العمل.