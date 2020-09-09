فن ومشاهير

تراند اليوم : شوف – أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بيعملوا ايه في الجيم

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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بعد العطلة الصيفية القصيرة التي امضتها مع زوجها الفنان أحمد العوضي على البحر، يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عادت إلى روتينها اليومي بممارسة التمارين لاستعادة كامل رشاقتها.

وشاركت متابعيها على تطبيق انستجرام بصورها من داخل صالة خلال قيامها برفع الأثقال والقيام بتمارين صعبة، وبدت نحيفة، على عكس بعض الصور التي انتشرت لها مع العوضي في وقت سابق وبدت في وزن زائد، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.

وأطلت ياسمين بملابس رياضية عبارة عن بنطال ليجنج وتيشرت خفيفة، وانتعلت حذاء رياضياً باللون الأبيض.

ومن ناحية أخرى، تواصل ياسمين تحضيرات فيلمها الجديد الذى يكتبه المؤلف خالد جلال ، بعنوان مبدئي “حظاظا بظاظا”، ولا يزال صناع العمل يبحثون عن مخرج يتولى إخراج الفيلم، وبدأ ترشيح أسماء الأبطال الذين يشاركون ياسمين في العمل.

شوف - أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بيعملوا ايه في الجيم شوف - أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بيعملوا ايه في الجيم

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