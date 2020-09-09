تراند اليوم : شاهد.. السورية “رواد عليو” تدهش متابعيها بتحولها إلى “ألتشين سانغو”

فاجأت الممثلة السورية ​رواد عليو متابعيها بتغيير كبير في ملامحها ظهر في صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرب بعض المعلقين عن سر التغيير في شكلها ورجح البعض أن السبب ربما يكون عائداً إلى نحافة وجهها، فيما اعتبر آخرون أنها قد تكون أجرت عملية تجميل جديدة جعلت شكلها يبدو مختلفًا.

وشبه العديد من متابعي عليو نجمة مسلسل ضيعة ضايعة والتي عرفت بشخصية عفوفة “عفاف” في العمل، بالنجمة التركية الشهيرة ألتشين سانغو ​، معلقين أنه وبعد نحافة وجه رواد بدت نسخة من الفنانة التركية. وعبر عدد كبير عن حزنهم لقيام رواد بتغيير ملامحها لا سيما أنها تملك جمالا من نوع خاص.