حسين الجسمي يتفوّق على عمرو دياب وتامر حسني على "يوتيوب"

طُرح خلال الأسبوعين الماضيين عدد كبير من الأغاني «السينجل»، والتي حققت ردود فعل كبيرة عبر الـ«سوشيال ميديا»، وتفاعل معها الجمهور سواء المصري أو العربي.وكانت المنافسة خلال الفترة الأخيرة شديدة، بسبب توجه العديد من المطربين لعمل حفلاتهم عبر المنصات الإلكترونية، ولكن على موقع الفيديوهات الشهير كانت الكلمة العليا للنجاح هي «المشاهدات»، حيث استطاع المطرب الإماراتي حسين الجسمي أن يحقق بأغنيته «بالبنط العريض» تفوق كبير على «الهضبة» عمرو دياب، وتامر حسني، وأغاني المهرجانات الشعبية.

ورصدت «المصري اليوم» الأغاني الأكثر مشاهدة، التي طرحت خلال الأيام الماضية.

«بالبنط العريض» تخطط الـ69 مليون مشاهد خلال أسبوعين فقط عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حازت على إعجاب كبير من فناني الوطن العربي من خلال الفيديوهات، التي تم نشرها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما.

بينما يأتي فيديو كليب أغنية «اختراع» في المركز الثاني للمطربين تامر حسني ومحمود العسيلي، والتي حصدت خلال 6 أيام 14 مليون مشاهدة بعد طرحها، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم ومكساج وتوزيع وسام عبدالمنعم وتسجيل هيثم راضي وماستر جلال الحمداوي ،وإخراج الكليب المطرب تامر حسني .

كما يأتي فيديو كليب أغنية «أماكن السهر» للمطرب عمرو دياب في المركز الثالث بعدد مشاهدات وصلت إلى 9 ملايين خلال 10 أيام بعد طرحه بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، الأغنية من كلمات تامر حسين وتوزيع أسامة الهندي والحان عزيز الشافعي وإخراج أحمد النجار.

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كما دخل المنافسة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال بمهرجان «هنعمل لغبطيطا»، الذي حاز على 12مليون مشاهد خلال الأسبوع الأول ليصبح المهرجان المنافسة على المركز الرابع، المهرجان من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش توزيع اسلام شيبسي وتصميم عبدالله باندا.

وتأتي في المركز الخامس أغنية «لينا رقصة» من غناء المطربة الشابة كارمن سليمان، والتي حازت على نسبة مشاهدة اقتربت من 4 ملايين خلال أسبوعين، حيث كان فيديو كليب «لينا رقصة» هو الكليب الأول الذي تقوم كارمن بتصويره، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي والمزج والماستر جلال الحمداوي وإنتاج مصطفي جاد والكليب من إخراج مصطفى عامر

كان المركز السادس لأغنية «بحبك وبرتحلك» للمطربة أنغام والتي حازت على نسبة مشاهدة 1.5مليون خلال 6 أيام بعد طرحها، الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع تميم جيتار والكليب من إخراج عادل جمال.

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