قط وفار سميرة سعيد على تيك توك غداً

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح أحدث أغانيها "قط وفار"، يوم غد الخميس، حيث من المقرر أن تغنيها لأول مرة خلال حفلها عبر موقع "تيك توك"، الذي سيبدأ في الثامنة والنصف مساءً.

وطرحت الفنانة المغربية الملصق الترويجي للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي معلنة أنها سترى النور في الغد.

قط وفار من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسي.