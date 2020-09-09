أفلام روسية تثير الإهتمام في مهرجان البندقية السينمائي الدولي

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"الخليج 365": عرض مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ77 أفلام روسية في فئات مختلفة حظيت بإهتمام وتفاعل من رواد المهرجان.

المؤتمر

فضمن برنامج الأفلام الإبداعية عرض فيلم "المؤتمر" للمخرج الروسي الشاب، إيفان تفيردوفسكي.

ويقوم الفيلم على ذكريات الرهائن المختطفين على أيدي الإرهابيين الشيشان عام 2002 في مسرح موسيقي بموسكو أثناء عرض مسرحية "نورد أوست".

وذلك من خلال حفل تأبيني أقامته راهبة كانت ضمن الرهائن في المسرح عام 2002 وذلك بعد مرور 18 عاماً من المأساة.

وقال المخرج في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إنه قد تواصل مع هؤلاء الرهائن أثناء إعداد فيلمه وإخراجه.

لكن بطولة الفيلم تضم الممثلين المحترفين فقط، بمن فيهم فنانان من المسرح.

قاتل الحيتان

وكان المهرجان قد عرض في الوقت السابق في برنامجه "أيام البندقية" فيلم "قاتل الحيتان" للمخرج الروسي، فيليب يوريف، والذي تم تصويره في شبه جزيرة تشاكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا.

بطل فيلم The Whaler Boy هو صياد يدعى Leshka يبلغ من العمر 15 عامًا ، والذي تمكنت قريته أخيرًا من الوصول إلى الإنترنت.

أصبح مفتونًا بفتاة صغيرة من أميركا يلتقي بها في محادثة فيديو ، ويضع نفسه في مواجهة التحدي الجريء المتمثل في عبور المياه الهائجة لمضيق بيرينغ لرؤيتها في القارة المقابلة.

تم تصوير قصة بلوغ سن الرشد هذه ، وهي إنتاج روسي بلجيكي بولندي مشترك، في موقع في تشوكوتكا.

على الرغم من كونه أول فيلم طويل للمخرج فيليب يوريف، إلا أن الفيلم كان مدعومًا من قبل استوديو Rock Films البارز تحت إشراف المخرج الروسي الشهير Alexei Uchitel ، الذي أنتجه.

مرة أخرى أثناء التصوير ، وعد Yuriev بدمج العديد من المشاهد الوثائقية في العمل: "تم تصوير البعض من كوادروكوبتر - صيد الحيوانات البحرية ، على سبيل المثال". بالإضافة إلى ذلك ، لم تذهب الأدوار الرئيسية إلى الممثلين المحترفين ، بل إلى السكان المحليين في تشوكوتكا.



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رفاقي الأعزاء

وبعد أكثر من 50 عامًا من كتابة أفلام روسية بارزة مثل "أندريه روبليف"، لا يزال أندريه كونشالوفسكي يقدم أعمالًا شغوفة وهامة.

أحدث أعماله ، "Dear Comrades" ، يلقي نظرة مدمرة على مذبحة روسية وقعت في عام 1962، والتي تصادف أن تكون في نفس العام الذي ظهر فيه كونشالوفسكي ككاتب في فيلم "طفولة إيفان" لأندريه تاركوفسكي.

في العقود التي تلت ذلك الفيلم ، عمل Konchalovsky باستمرار ، حتى أنه قام برحلة إلى هوليوود لعرض فيلمه الرائع "Runaway Train".

عاد إلى روسيا لمواصلة صناعة الأفلام منذ سنوات، وفيلم "رفاقي الأعزاء" أحد أفضل أفلامه، وهو فحص مؤثر لما يحدث عندما تواجه البيروقراطية الموالية اضطرابات اجتماعية.

كما رأينا في جميع أنحاء العالم ، حتى في الولايات المتحدة ، فإن الرد على الاحتجاج بالقوة لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب الاجتماعي.

يروي فيلم "الرفاق الأعزاء" فصلًا مظلمًا في التاريخ الروسي منذ ما يقرب من ستة عقود ، ومع ذلك ، فإن ما يرفع مستوى كونشالوفسكي أن المشاهد يشعر أن الفيلم يخاطب المشاهد الحالي وأن أحداثه تتوافق مع ما يحدث حولنا.

تدور أحداث "الرفاق الأعزاء" في نوفوتشركاسك في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1962 ويسرد من منظور ليودا (يوليا فيسوتسكايا) ، العضوة المخلصة في الحزب الشيوعي.

مع افتتاح الفيلم ، تكرر بثقة الشعارات الحزبية حتى مع تضاؤل ​​حصص الطعام، وتزايد الاضطرابات في المجتمع.

لديها ابنة تشارك في احتجاج بعد إضراب عمالي في المصنع المحلي، وينتهي الأمر برعب عندما بدأ الجنود الروس بإطلاق النار على الحشد.

المشهد المحوري في "رفاقي الأعزاء" هو لهذا الحدث، الذي دفنته الحكومة الروسية حتى نهاية الشيوعية عام 1992، وهو مرعب للغاية.

هناك إتقان منظم في تصميم المشاهد لا يُنسى، حيث تسقط الجثث ويركض الناس بحثًا عن الأمان.

وينتقل التوتر في هذا التسلسل الى بقية الفيلم، بينما تبحث ليودا للعثور على ابنتها، التي تشعر بالقلق بأنها ربما كانت في إحدى شاحنات الجثث التي رأت الجنود يبتعدون بها عن مكان الحادث.