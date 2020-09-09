شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت سيلينا جوميز تميمة حظ لفريق BLACKPINK.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سيلينا جوميز كانت بمثابة تميمة حظ بالنسبة للفريق الكورى " BLACKPINK " وذلك بعد تعاونها مع الفريق فى أغنية " Ice Cream "، حيث دفعتهم جوميز البالغة من العمر 28 عاما أن يكونوا ضمن ترتيب متقدم بقائمة " Billboard Hot 100 "، وذلك حسب موقعى "بيلبورد " و"بينك فيلا"، حيث أشار الموقع إلى أن الأغنية وصلت للمركز الـ13 وهو إنجاز مهم للفريق الغنائى الكورى، ما يجعل هذه الأغنية الأكثر شهرة فى حياة فريق BLACKPINK المهنية.

وقائمة "Billboard Hot 100" عبارة عن ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر أسبوعياً من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.