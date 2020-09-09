شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان جمال يوسف يحارب سرطان البلعوم.. دعواتكم بالشفاء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ادعولى خايف أقف قدام ربنا" بهذه الكلمات كشف الفنان جمال يوسف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البلعوم.. جمال يوسف الذي قدم على مدار مسيرته الفنية ما يزيد عن 180 عملا فنيا من أشهرها مسلسلات فارس بلا جواد" و"أم كلثوم" و"البحار مندي"وشارك في أفلام "أيام السادات" و"صعيدي رايح جاي" و"فيلم هندي" طالب جمهوره بالدعاء له. وفى نفس السياق كشف نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أن جمال يوسف يتواجد حاليا فى منزله ويتلقى العلاج وطمأن الجميع على حالته الصحية.

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