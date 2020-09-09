شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة نصف حلقات مسلسل “اللعبة 2”.. والتصوير فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مؤلفو مسلسل "اللعبة 2" من كتابة 15 حلقة، للنجمين هشام ماجد وشيكو، وتسليم حلقات الجزء الثانى للجهة المنتجة للعمل، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الجزء الثانى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاح جماهيرى وقت عرضه، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

من ناحية أخرى يظهر شيكو خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، كضيف شرف فى العمل، ويجسد دورعفريت من عشيرة الجن، ويحب منة شلبى قبل زواجها من "هنيدى" فى الفيلم، ويحاول أن يقف فى طريق هنيدى ومنة، حينما يعلم بقصة حبهما فى إطار كوميدى، ويكون بجانبه عمرو عبد الجليل لكى يفسد علاقة هنيدى ومنة، وتتوالى الأحداث للمخرج شريف عرفة.