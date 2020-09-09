شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة سميرة أحمد بقصر السينما الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قصر السينما برئاسة تامر عبد المنعم تكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد عن مجمل أعمالها، ضمن فعاليات "نجم وندوة" وذلك يوم الأحد المقبل ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى.وبعد ندوة التكريم يعرض قصر السينما فيلم "امرأة مطلقة" بطولة سميرة أحمد ومحمود ياسين ونجلاء فتحى وفريد شوقى وخيرية أحمد وصلاح قابيل وكريمة مختار ونجاح الموجى ونعيمة الصغير تأليف حسن شاه ، ومن إخراج أشرف فهمى .

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وتدور قصة فيلم "امرأة مطلقة" حول فتحى "محمود ياسين" الذى يطلق زوجته زينب "سميرة أحمد" من أجل الزواج من سكرتيرته سلوى "نجلاء فتحى"، على الجانب الآخر تتعاطف سلوى مع زينب لقسوة ظروفها المادية خاصة عندما تكتشف أن زينب حامل، ثم تتفاجأ بأن فتحى يطمع فى الاستيلاء على الأرض التى تملكها لتتصاعد الأحداث.

يذكر أن قصر السينما أهدى الملتقى الثانى لأفلام المحاولة لروح المخرج سمير سيف.