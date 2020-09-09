شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بتول عرفة مع رنا سماحة فى كواليس تصوير كليب "أوبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور المخرجة بتول عرفة حاليا كليب جديد بعنوان "أوبا" مع المطربة رنا سماحة وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأحد استوديوهات شبرامنت، والكليب من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وقالت بتول عرفة إن الكليب سيظهر بشكل مبهر للجمهور، موضحة أنها تُظهر رنا سماحة فى الكليب بشكل جديد ومختلف فى المضمون عما قدمته من قبل.

رنا سماحة

واعتمدت المخرجة بتول عرفة فى الكليب على الصورة وحالة الإبهار والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين من خلال بعض الرقصات والشكل المختلف للمطربة رنا سماحة.

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من جهة أخرى تستعد المخرجة بتول عرفة للتعاون مع أمير الغناء العربي هاني شاكر فى تصوير أغنية جديدة "فيديو كليب" وهي التجربة الاولى لبتول عرفة مع هاني شاكر، وستبدأ تصويرها قريبا، معربًة عن سعادتها لهذا التعاون.

يذكر أن بتول عرفة، أخرجت مؤخرًا 3 كليبات مختلفة، أولها مع الفنانة كارول سماحة بأغنية "bon voyage" والتي حققت نسب مشاهدة عالية عبر القنوات الفضائية واليوتيوب ، وقامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور "جاني في ملعبي"، وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي رأتها بعد طرح كليب "جاني في ملعبي" موضحة أن هناك العديد من الأشخاص قاموا بعمل فيديوهات على الأغنية بسبب تفاعلهم معها، لافتًة أنها تجربة مختلفة عليها وعلى الفنان محمد نور، مشيرًة إلى أنه تم تصوير الأغنية في مصنع الحديد والصلب بحلوان، وشاركت المطرب الشاب محمد سرور بأغنية خليها علي الله، وتعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن العربي منهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، خالد سليم، مصطفى حجاج.

بتول عرفة