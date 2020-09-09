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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يرقص على ألحان "بالبنط العريض" داخل أحد المطاعم مع العمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يشارك النجم تامر حسنى، جمهوره فى الأماكن العامة بالتقاط الصور والفيديوهات التذكارية، وفى مقطع فيديو جديد ظهر من خلاله وهو يرقص على ألحان أغنية النجم الإماراتى حسين الجسمى "بالبنط العريض"، داخل أحد المطاعم مع العمال.
وظهر حسنى فى مقطع الفيديو المتداول عبر منصات السوشيال ميديا، فى بدايته وهو يلتقط الصور التذكارية وسرعان ما بدأت مقطوعة "أنا لقيت الطبطبة" حتى بدأ حسنى فى الرقص مع طاقم العمال داخل المطعم.
وعلى جانب آخر استقر النجم تامر حسنى على "خليك فولاذى" اسماً لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يضم 12 أغنية، إذ يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى إلى 10 أغانى، متنوعة في المزيكا بين الدراما والرومانسى وخلافه.
وفى السياق ذاته انتهى تامر حسنى مؤخراً من تصوير البوسترات الدعائية للألبوم، الذى يضم عدداً من الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاون معهم تامر في الفترة الأخيرة، ومنهم تامر على وعزيز الشافعى وغيرهم.
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