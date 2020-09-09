شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودى لبنانية رومانسية فى "شارع 9" وضابط إنتربول مع "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة التونسية يسرا المسعودى تصوير مشاهدها فى مسلسل "شارع 9" والذى تجسد فيه دور فتاة لبنانية تدعى "لمار"، وهى رومانسية وتجمعها معظم المشاهد مع الفنان محمود عبد المغنى حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، مضيفة أنها حرصت خلال الفترة الماضية على تعلم التحدث باللهجة اللبنانية بمساعدة الفنان صالح عبد النبى خاصة أنه يشارك فى العمل بدور ابن خالتها.



يسرا مسعودى مع محمود عبد المغنى

مسلسل "شارع 9" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، صبا رفاعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

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وأشارت يسرا المسعودى إلى أنها تواصل تصوير دورها فى الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" والمقرر عرضه فى شهر نوفمبر المقبل، حيث تجسد يسرا دور جديدة على الأحداث لم يكن متواجدة فى الموسم الأول الذى عرض مطلع هذا العام، حيث تجسد بشخصية "جاكلين" وهى ضابط من الإنتربول تم استدعاؤها فى مهمة دولية للتحقيق فى "عاصى الغول".



يسرا مسعودى فى كواليس شارع 9

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج وائل فرج.

يذكر أن يسرا المسعودى تشارك فى بطولة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" مع المخرج مصطفى أبو سيف والمقرر عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة، كما تصور دورها فى فيلم "صابر وراضى" مع أحمد آدم وإخراج أكرم فريد، حيث قاربت على الانتهاء من كافة مشاهدها فى العمل.