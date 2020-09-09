شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ومصطفى شعبان يبدآن تصوير "عش الدبابير" نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان، بشكل نهائى على خوض دراما رمضان 2021 معا، بمسلسل يكتبه المؤلف محمد سيد بشير ويخرجه أحمد خالد موسى ويحمل عنوان "عش الدبابير"، وهو اسم مؤقت للمسلسل الذى يتم تصويره فى عدة دول، حيث يرغب النجمين ظهور العمل بشكل يليق بجمهورهما، ويبدأ سعد وشعبان تصوير المشاهد الأولى من المسلسل فى شهر نوفمبر المقبل، حيث انتهى المؤلف من كتابة أول 5 حلقات حتى الآن، ومن المقرر أن يقطع شوطا كبيراً فى الكتابة خلال هذه الأيام، وتجرى حاليا جلسات عمل بين النجمين والمؤلف والمخرج للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل.
"عش الدبابير" يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، ويعكف المخرج أحمد خالد موسى حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول وعدد من ضيوف الشرف.
المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.
يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف فى مسلسل الاختيار فى موسم رمضان الماضى من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
ومن ناحية أخرى أجل النجم مصطفى شعبان مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائى الكبير إحسان عبد القدوس والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل.
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