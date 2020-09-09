فن ومشاهير

7 صور لأحمد السقا فى أسبوع.. تدريب على ركوب الخيل ولقاءات عائلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور لأحمد السقا فى أسبوع.. تدريب على ركوب الخيل ولقاءات عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد السقا تدريباته على ركوب الخيل، طوال الأيام السابقة، ويشارك يومياً متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام بصورة من تدريباته على ركوب الخيل والقفز من على الحواجز العملاقة، كما شارك صورة أخرى جمعته مع النجمة نيللى كريم وزوجته المذيعة مها الصغير ونجله ياسين السقا.

ويبدو من الصور التى يشاركها السقا مع جمهوره طوال الفترة الأخيرة، أنه سيخوض عملا فنيا جديدا يتعلق بالخيول، وهو ما يفسر مشاركته يومياً التدريبات على القفز من على الحواجز بالخيول.

ahmedelsakaeg_118695473_309240246818659_2494184334071678451_n
 
ahmedelsakaeg_118773309_190207522502728_5389777661588788476_n
 

من ناحية أخرى يخوض النجم أحمد السقا سباق دراما رمضان القادم من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وتعد أول بطولة مشتركة مع أمير كرارة فى الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا سوياً فى السينما بفيلمى "هروب اضطرارى" وحرب كرموز"، كما شارك السقا كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

 

Advertisements
ahmedelsakaeg_118802284_2668169336773909_2940550029674183660_n

ahmedelsakaeg_118722329_225562262247156_2760626660429251940_n
 

يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم  وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.

 

وكان نشر النجم أحمد السقا صورا جديدة خلال الفترة الأخيرة وهو يستمتع بهوايته المفضلة ركوب الخيل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلقاً عليها: "حياتى"، وقد نالت إعجاب الكثيرين من جمهوره.

 

ahmedelsakaeg_118882857_899402517252227_294405292849019280_n
 
ahmedelsakaeg_118945918_623726651660649_4598839982650912665_n
 
ahmedelsakaeg_118346166_309059293524465_6722124683819764163_nد
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 صور لأحمد السقا فى أسبوع.. تدريب على ركوب الخيل ولقاءات عائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا