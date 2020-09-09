شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور لأحمد السقا فى أسبوع.. تدريب على ركوب الخيل ولقاءات عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد السقا تدريباته على ركوب الخيل، طوال الأيام السابقة، ويشارك يومياً متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام بصورة من تدريباته على ركوب الخيل والقفز من على الحواجز العملاقة، كما شارك صورة أخرى جمعته مع النجمة نيللى كريم وزوجته المذيعة مها الصغير ونجله ياسين السقا.

ويبدو من الصور التى يشاركها السقا مع جمهوره طوال الفترة الأخيرة، أنه سيخوض عملا فنيا جديدا يتعلق بالخيول، وهو ما يفسر مشاركته يومياً التدريبات على القفز من على الحواجز بالخيول.









من ناحية أخرى يخوض النجم أحمد السقا سباق دراما رمضان القادم من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وتعد أول بطولة مشتركة مع أمير كرارة فى الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا سوياً فى السينما بفيلمى "هروب اضطرارى" وحرب كرموز"، كما شارك السقا كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى. Advertisements





يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.

وكان نشر النجم أحمد السقا صورا جديدة خلال الفترة الأخيرة وهو يستمتع بهوايته المفضلة ركوب الخيل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلقاً عليها: "حياتى"، وقد نالت إعجاب الكثيرين من جمهوره.









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