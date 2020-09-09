السيارة تحطمت ووالده يطلب الدعاء.. نجل شريف حلمي يتعرض لحادث على الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تعرض هشام نجل الفنان شريف حلمي، صباح اليوم الأربعاء، لحادث سير بسيارته على الطريق الدائري، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمنطقة الهرم.

ونشر شريف حلمي، صورا من الحادث عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة".

وأضاف: "تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الآن في العمليات بالمستشفى، الحمد لله في السراء والضراء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".

Advertisements

وظهرت السيارة في الصور وقد تحطمت تماما، كما ظهر "هشام" داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان شريف حلمي، فيلم" البدلة" مع الفنان تامر حسني، وطرح الفيلم بالسينمات عام ٢٠١٨.