محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
تعرض هشام نجل الفنان شريف حلمي، صباح اليوم الأربعاء، لحادث سير بسيارته على الطريق الدائري، وتم نقله لإحدى المستشفيات بمنطقة الهرم.
ونشر شريف حلمي، صورا من الحادث عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة".
وأضاف: "تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الآن في العمليات بالمستشفى، الحمد لله في السراء والضراء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".
وظهرت السيارة في الصور وقد تحطمت تماما، كما ظهر "هشام" داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج.
يذكر أن، آخر أعمال الفنان شريف حلمي، فيلم" البدلة" مع الفنان تامر حسني، وطرح الفيلم بالسينمات عام ٢٠١٨.
كانت هذه تفاصيل خبر السيارة تحطمت ووالده يطلب الدعاء.. نجل شريف حلمي يتعرض لحادث على الطريق الدائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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